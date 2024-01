Final de semana será de muito agito na região. Confira:

Há eventos e atrações para todos os públicos.

Começou ontem em Piracicaba a 370ª edição do maior festival de comida do Brasil. O Torresmofest inicia sua temporada de 2024 em grande estilo. Celebrando as iguarias à base de proteína suína, o evento já deixou sua marca em dezenas de cidades e recebeu mais de 7 milhões de visitantes.

Confira a programação do finde:

Banda AL9 (disse que me ama) no Flamengo

Sábado, 19h30

Americana

Festival Gastronômico de Piracicaba

Torresmofest

18 a 21/01, Shopping Piracicaba

14h às 22h

Café do Bosque Maria’s

Sábado 08h às 11h

Nova Odessa

Festa do Figo – Valinhos

Ana Castela (sexta)

Mayk e Lyan (sábado)

Turma do Pagode (domingo)

Café Colonial de Férias

Castelo dos Vinhais, Vale dos Sonhos – Valinhos

Sábado, 08h30 às 11h30

Ensaio de Carnaval – Campinas

Bora Sport Bar

Sábado, 14h

Passeio no Trem Maria Fumaça – Campinas

Domingo, 09h às 14h

Festa Nordestina de Araras

18 a 21/01, das 12h as 21h

Supermercado Spani.

