Pais de Vanessa Lopes também dançam no tiktok

Esse é o pai da Vanessa Lopes.

E vocês esperando que a família fosse intervir 😂 #BBB24 pic.twitter.com/9JmyBSUJvR

E a mãe não fica atrás kkkk pic.twitter.com/ONyPf2ucRi — marina  (@MarinaPretti) January 19, 2024

1984: participante do BBB faz buscas pelo livro dispararem

Algumas histórias são tão enraizadas nos leitores que merecem um espaço reservado nas estantes de todos os amantes da literatura. É o caso dos clássicos, que atravessam o tempo sem perder a força da mensagem passada pelas narrativas.

Tordesilhas Fabulous Classics novo selo do Grupo Editorial Alta Books, resgata essas tramas imortais com novas edições, que possuem projeto gráfico único, ilustrações e conteúdos exclusivos para uma imersão completa.

Estreiam no selo: 1984, A Revolução dos Bichos, ambos de George Orwell e Grandes Aventuras de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. O próximo lançamento, para 2024, é Contos de Imaginação e Mistério, de Edgar Allan Poe.

“Esta nova coleção da Tordesilhas pretende tornar alguns dos títulos mais duradouros e importantes da literatura universal atraentes para o grande público e com fundamentação teórica para os especialistas” afirma Rodrigo de Faria e Silva, editor do selo Tordesilhas Fabulous Classics.

Para manter a estante abastecida de clássicos, confira as sinopses das três indicações do selo e, claro, conheça um pouco sobre o universo que elas retratam:

A Revolução dos Bichos – Fábula sobre um grupo de animais da fazenda que se rebelam contra o dono humano e instauram um autogoverno dos bichos. Publicado originalmente em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, o clássico é uma crítica à corrupção e à brutalidade do regime Stalinista na União Soviética. A edição atual traz posfácio de Rita Von Hunty, palestrante, drag queen, professor, ator, youtuber e comediante brasileiro.

(Autor: George Orwell | Onde encontrar: E-commerce da editora e Amazon)

1984 – Nesta distopia, George Orwell mostra um futuro sombrio, dominado pela força opressora. Na época em que foi lançado, entendeu-se que esse era um alerta contra os perigos do totalitarismo. Hoje, a obra é vista também como um aviso sobre o avanço da tecnologia na vida cotidiana e a consequente falta de privacidade. A figura mais emblemática da trama é o “Irmão Maior”, uma entidade que vigia a tudo e a todos e serviu de inspiração para realities shows contemporâneos. A nova edição traz no posfácio o texto Notas na Sala 101, de Ronaldo Bressane, tradutor da história.

(Autor: George Orwell | Onde encontrar: E-commerce da editora e Amazon)

Grandes Aventuras de Sherlock Holmes – O livro compila, em 17 contos, toda a ironia, desilusão e disfarces presentes em algumas das mais famosas aventuras do célebre detetive britânico Sherlock Holmes. Por mais de um século o detetive tem fascinado leitores do mundo inteiro com a arte de desvendar mistérios impossíveis. O segredo? Um método dedutivo, calcado em uma lógica irretocável. Caso raro na literatura, o personagem tornou-se maior que o próprio criador e atravessou o século XX como um fenômeno pop que continua a cativar novos leitores.

(Autor: Sir Arthur Conan Doyle | Onde encontrar: E-commerce da editora e Amazon)

Sobre a editora: Tordesilhas é um selo do Grupo Editorial Alta Books. Com mais de 20 anos de atuação, a casa busca se reinventar e investir no que há de mais relevante e inovador no mercado literário. Consolidada como referência na publicação de obras sobre economia, finanças, informática, idiomas e empreendedorismo, o grupo expande constantemente seu catálogo e áreas de atuação distribuídas atualmente em 6 selos e segmentos editoriais, incluindo Alta Books, Alta Cult, Alta Life, Alta Novel, Alta Geek, Alaúde, Tordesilhas, Faria e Silva, HQueria, Camaleão e M.Books.