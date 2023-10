Finalíssima da Sul-Americana Fortaleza e LDU este sábado

Finalíssima- O dia em que conheceremos o campeão

da Conmebol Sul-Americana. Depois de vários grandes jogos e muita emoção, Fortaleza e LDU decidem o título, neste sábado (28), no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, e o telespectador acompanha todos os detalhes no SBT, com transmissão na TV e YouTube do SBT Sports.

A partir das 16h (de Brasília), a emissora já inicia o pré-jogo especial. Na televisão, para todo o Brasil, Fred Ring comanda a apresentação. Direto do palco da finalíssima, os repórteres André Galvão e Eduardo Trovão trazem os detalhes das duas equipes e a chegada dos torcedores. Para o público do Ceará, a TV Jangadeiro iniciará o aquecimento ainda mais cedo, às 15h.

Próximo do apito inicial, Cleber Machado assume o microfone para narrar a decisão. Também na cabine do estádio, Mauro Beting será o responsável pelos comentários e Nadine Basttos irá analisar a atuação do árbitro venezuelano Jesus Valenzuela e seus auxiliares, os compatriotas Jorge Urrego e Tulio Moreno, além do argentino Jorge Baliño, que estará à frente do VAR.

Depois do apito final, até o início do SBT Brasil, às 19h45 (de Brasília), a cobertura segue na TV com a cerimônia de premiação e a Futlive. Fred Ring ganha a companhia de Luiz Alano nos estúdios e conversa com a equipe de transmissão, que irá trazer análises e as entrevistas dos personagens principais da decisão. Depois, a discussão segue no YouTube do SBT Sports.

No digital, a transmissão alternativa da final terá o comando de Diguinho Coruja, com participações de André (irmão de Diguinho) e Beto Oliver.

