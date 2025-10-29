Finalistas do Gigantão 3ª divisão definidos em Americana; decisão é sábado

As equipes que vão disputar a final da 3ª divisão do Gigantão 2025, campeonato de futebol amador promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, foram definidas após os confrontos das semifinais, realizados no último sábado (25), no campo do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. A decisão acontece neste sábado (1), a partir das 14h, no mesmo local.

Na primeira partida das semifinais, a equipe do Fúria 019 superou o Geriva F.C. por 2 a 0, garantindo sua vaga na final. O adversário na disputa pelo título será o Unidos da Praia, que venceu o Irmãos F.C. por 2 a 1, em duelo bastante equilibrado.

“O Gigantão é um dos maiores torneios amadores da região e reforça o compromisso da Prefeitura com o incentivo ao esporte. Parabenizamos todas as equipes pela dedicação ao longo do campeonato e convidamos os torcedores a prestigiarem a grande final, que promete ser emocionante”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

SEMIFINAIS

25/10 (sábado)

Centro Cívico

Geriva F.C. 0 x 2 Fúria 019

Irmãos F.C. 1 x 2 Unidos da Praia

FINAL

01/11 (sábado)

Centro Cívico

14h – Unidos da Praia x Fúria 019

