Ginástica artística chega a Sumaré; inscrições a partir desta 4ª-feira

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abre inscrições a partir desta quarta-feira(29) para aulas de Ginástica Artística, um passo decisivo no comprometimento da gestão municipal com a qualidade de vida e o desenvolvimento integral de suas crianças.

Este projeto representa a materialização do trabalho dedicado em atender às necessidades e valorizar os talentos da nossa população. A Ginástica Artística, reconhecida por sua disciplina e arte, é uma ferramenta poderosa para incutir valores de esforço, superação e resiliência desde cedo.

Programação

As aulas serão ministradas no CT Attitude (Clube S.O.S) na parte da manhã, às terças e quintas-feiras, com duas turmas: uma às 8h para crianças com idade entre 8 e 10 anos, e a outra às 9h, para crianças com idade entre 6 e 7 anos. Já na academia Red Skull Cross Fit, as aulas acontecem na parte da tarde, das 14h30 às 15h30. Ambos os espaços abraçam o nosso compromisso com o futuro da juventude de Sumaré.

Valoriza

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira, enfatiza a importância estratégica da iniciativa:

“Cada movimento que realizamos nesta gestão é pautado pela escuta atenta à nossa comunidade. A chegada da Ginástica Artística, modalidade tão aguardada e de alto valor formativo, é a prova do nosso trabalho dedicado em oferecer o que há de melhor para as nossas famílias. Este investimento no esporte e na cultura é um investimento no futuro, reforçando o nosso comprometimento em proporcionar caminhos de motivação e esperança para nossas crianças. Em Sumaré, a valorização das nossas famílias é a nossa prioridade.”

Inscrição

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pessoalmente, com urgência devido à limitação de vagas:

Locais de Inscrição: CT Attitude (Clube S.O.S) localizado na Av Rebouças, 1783, Vila Santana, Red Skull CrossFit localizado na rua Manoel Francisco de Souza, 1200, Chácara Santa Antonieta (Nova Veneza). ou diretamente na sede da Secult, localizada na Rua Dezesseis de Dezembro, 85, Centro.

Documentos: Foto 3×4, comprovante de endereço e documento com foto.

