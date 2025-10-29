Tava roubando prédio no centro, foi dedurado e guardado

Um homem que estava roubando fios em um prédio no centro no centro de Americana foi preso na noite desta terça-feira. Ele foi ‘dedurado’ por outra pessoa.

A Guarda Municipal de Americana (GAMA), por meio da equipe ROMU, prendeu em flagrante um homem de 44 anos acusado de furto qualificado em um imóvel localizado na Rua Padre Anchieta, região central da cidade.

Equipe com Subinspetores Aguilera e Siderlei, juntamente com o GCM Procópio, foram acionados pelo C.S.I. na noite desta terça feira(28), após um transeunte informar que um indivíduo estaria praticando furto dentro de um prédio em reforma, onde funcionava anteriormente uma ótica.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram a grade de proteção e a porta de vidro arrombadas. No interior do imóvel, o suspeito identificado como F. E, de 44 anos, foi surpreendido fechando uma mala de viagem contendo fios e tubulações de cobre retirados do prédio.

Roubando com a mochila

Durante a abordagem, também foi localizada uma mochila com diversas ferramentas usadas para o arrombamento, incluindo facão adaptado, marreta, alicates, chaves de fenda e facas. O homem confessou o crime aos guardas.

Diante dos fatos, o mesmo recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado Dr. Robson Gonçalves de Oliveira ratificou a prisão e determinou a elaboração do boletim de ocorrência. A perícia técnica foi acionada para o local do crime.

O detido permaneceu à disposição da Justiça.

