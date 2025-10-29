Americana terá festival de música gospel nos dias 14 e 15 de novembro

Americana terá, nos dias 14 e 15 de novembro, o Celebra Americana, festival de música gospel realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). O evento será no Centro de Cultura e Lazer (CCL) e terá entrada solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível (arroz, farinha de trigo ou macarrão). Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

O Celebra Americana vai reunir grandes nomes e artistas locais da música gospel, em um ambiente familiar e acolhedor. O CCL receberá os shows dos cantores Fernandinho e Eyshila, além das bandas dos ministérios das igrejas da cidade.

A programação pretende proporcionar aos participantes momentos de diversão, como destacou o prefeito Chico Sardelli. “O Celebra Americana foi pensado com carinho para acolher o público em um festival com música gospel e muita alegria para todas as famílias. Estamos empenhados em realizar um evento memorável, que ficará marcado na história da cidade”, declarou.

“O festival de música gospel Celebra Americana está entre as novidades preparadas pela administração para os 150 anos de nossa cidade”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“O festival vai enaltecer o melhor da música gospel, em um evento preparado com dedicação e profissionalismo pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo”, ressaltou o secretário da pasta, Vinicius Ghizini.

O evento tem produção da Bokme! e patrocínio da Labutare Construtora e Incorporadora, na categoria “apoiador” do Programa Conexão Cultura, criado pela gestão municipal para fomentar a produção cultural e o turismo por meio de mecanismos de captação de recursos privados.

Atrações principais

A programação começa na sexta-feira (14), das 16h às 22h, com show de Fernandinho, cantor, compositor, produtor, pastor, escritor e uma das referências da música cristã contemporânea no país. Ele iniciou sua carreira em 2001, com o CD “Formoso És”, e se consagrou nacionalmente em 2003, com o sucesso “Faz Chover”, música que se tornou uma marca de seu ministério.

Ao longo da carreira, lançou uma série de álbuns de sucesso de público, como “Abundante Chuva” (2005), “Uma Nova História” (2009) e “Galileu” (2016), conquistando discos de Ouro, Platina e Platina Duplo. Manteve sua relevância na era digital, sendo um dos artistas mais ouvidos do gênero em plataformas como Spotify e Deezer.

No sábado (15), as atividades vão das 16h às 22h, com o grande show da cantora Eyshila, um dos principais e mais queridos nomes do gospel nacional. Sua relevância como cantora e compositora é endossada por hits como “Nada Pode Calar Um Adorador”, “Fiel a Mim” e “Espírito Santo”, entre outros.

Em 30 anos de carreira, conquistou quatro indicações ao Grammy Latino e ultrapassou 400 milhões de reproduções nas plataformas digitais e 300 milhões de visualizações em seus vídeos oficiais no YouTube.

