Procon Americana participa de curso de atualização para agentes fiscais
A equipe do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Americana participou do curso de reciclagem e atualização para agentes fiscais, realizado pela Fundação Procon-SP na última semana, em São Carlos. O evento teve como objetivo aperfeiçoar o trabalho desenvolvido pelos órgãos municipais de defesa do consumidor nos exercícios das atividades fiscalizatórias no mercado de consumo local.
O curso foi oferecido apenas para fiscais com credenciais válidas e abordou temas como a Lei Estadual nº 18.175/2025 – que estabelece regras para a fiscalização orientadora –, o Protocolo “Não se Cale” e os erros em lavraturas de instrumentos fiscalizatórios.
“A participação foi muito importante e valiosa para aprimorar habilidades profissionais e reforçar os conhecimentos, sendo crucial para o desenvolvimento contínuo em relação às constantes mudanças do mercado de consumo”, afirmou a agente fiscal do Procon Americana, Renata Batagin Afonso.
