O Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da GAMA, realizou neste Domingo(26), a soltura de um tucano em uma área de preservação ambiental do município, após o animal se recuperar de um ferimento em uma das asas.

O tucano havia sido resgatado por um munícipe, em 19 de setembro, após ser encontrado ferido em via pública.

O animal foi encaminhado ao Parque Ecológico de Americana, onde passou por avaliação veterinária. De acordo com os profissionais, o tucano apresentava um ferimento leve, sem fratura.

Após ser medicado e permanecer em observação, o tucano apresentou boa recuperação, voltou a se alimentar normalmente e demonstrou comportamento selvagem típico da espécie. Com a alta veterinária, foi considerado apto a retornar à natureza.

O GPA foi acionado para realizar a soltura

segura do tucano em um local ambientalmente adequado, garantindo o retorno do animal ao seu habitat natural.

