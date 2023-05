FLAAM lança Espaço do Escritor em parceria com Papelaria

Para dar visibilidade e divulgar os escritores nacionais independentes, a FLAAM

(Feira Literária e Artística de Americana) fez uma parceria com a Papelaria Tamoio e lança o projeto “Espaço do Escritor FLAAM”. A ação consiste em dedicar uma prateleira com livros de autores independentes (que já participaram de algum evento da FLAAM) que poderão deixar seus exemplares no local e a Papelaria Tamoio fará a revenda.

“Por acreditarmos que pequenas ações fazem a diferença, ao termos um espaço dedicado a autores independentes, isso facilita o contato com o público, divulgando a literatura nacional. Há muitos escritores na cidade e região, que são pouco conhecidos pela população. Assim, esse espaço busca dar visibilidade a esses autores”, destacaram os organizadores da FLAAM, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama.

Os escritores que quiserem deixar seus exemplares para revenda deverão procurar a Papelaria Tamoio. É possível deixar até cinco exemplares. “O autor deverá indicar qual o valor que deseja receber pela venda do livro e será acrescido uma porcentagem de 25%, para que a papelaria possa arcar com os custos operacionais e impostos devidos”, destacou a gerente da papelaria Tamoio, Débora Brenna.

Para integrar o projeto “Espaço FLAAM” é necessário já ter participado de algum evento promovido pela FLAAM e entrar em contato com Márcia Tomiyama pelo WhatsApp 19 99977-8941. Os valores da venda serão repassados semestralmente e, caso o autor precise dos exemplares, poderá retirá-lo na papelaria. “Nossa intenção é que mais pessoas possam conhecer o rico trabalho literário produzido por escritores independentes da cidade e da nossa região”, ressaltaram Juliano e Márcia.

