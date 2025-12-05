O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve ser o candidato indicado pelo pai, Jair Bolsonaro (PL), preso desde o final de novembro em uma cela da Polícia Federal em Brasília. “Flávio será o meu candidato à Presidência”, teria afirmado Bolsonaro a interlocutores. É a primeira vez que o ex-presidente, preso desde o mês passado, indica publicamente sua sucessão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Interlocutor do Pai: Com a prisão de Jair Bolsonaro, Flávio assumiu a função de principal interlocutor político do ex-presidente e do Partido Liberal, sendo o único responsável por articular em seu nome e gerenciar a comunicação com a imprensa e aliados.

Flávio Bolsonaro correndo o Brasil

Flávio deve assumir agendas nacionais e unificar o PL com o apoio de governadores aliados.

Eleições de 2026: Flávio tem estado no centro das discussões sobre as eleições presidenciais de 2026. Jair Bolsonaro manifestou o desejo de lançá-lo como seu candidato à Presidência da República, embora essa decisão ainda gere debates internos no partido e com outros potenciais candidatos da direita.

Atuação no Senado: Recentemente, Flávio criticou o Poder Judiciário em discursos no Senado, pedindo uma postura mais firme dos senadores contra o que ele descreve como “ativismo judicial” e “abusos”.

Leia Mais Notícias do Brasil