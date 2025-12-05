Obra da nova UBS do Jardim Aranha Oliveira avança com concretagem da laje

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue avançando na construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Aranha Oliveira. Nesta quarta-feira (3), as equipes de trabalho realizaram a concretagem da laje e deram continuidade aos serviços de reboco das paredes.

A unidade está sendo construída em um terreno localizado entre a Avenida Marginal Roberto Pyles e a Estrada do Barreirinho, totalizando 650 m² de área construída.

Projeto

O projeto prevê a implantação de 11 consultórios, sendo seis destinados aos atendimentos de clínica geral, ginecologia e pediatria, além de cinco consultórios odontológicos.

A UBS contará ainda com farmácia, salas de curativos, procedimentos e inalação, e uma sala multiuso, proporcionando mais conforto, eficiência e qualidade no atendimento à população.

