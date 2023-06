Um homem foi baleado por um guarda municipal de folga após furtar um botijão de gás de uma residência e tentar fugir pelo telhado. O caso aconteceu em Americana, no bairro Vila Dainese, na última terça-feira.

Por solicitação do controle, a equipe se deslocou até o endereço onde, segundo denúncia, havia um furto em andamento em uma residência. Chegando no local, a equipe avistou um indivíduo carregando um botijão de gás. Ao ver a viatura, o rapaz de 24 anos saiu correndo e jogou o botijão de gás na calçada, subindo no telhado e empreendendo fuga.

As equipes efetuaram o cerco, e o rapaz acabou no telhado da residência de um guarda municipal que estava de folga. Diante do barulho, o GCM subiu no telhado, sendo avisado que o indivíduo estaria próximo a ele. O GCM, ao observar que o homem estava com uma faca em sua mão, deu ordem de parada, que após desobedecer, investiu contra o GCM, que em legítima defesa efetuou dois disparos que atingiram a perna do rapaz.

Após o fato, continuou correndo ainda nos telhados, mas acabou detido após uma queda. Diante dos ferimentos na perna, socorrido ao Hospital Municipal. Os fatos foram narrados e apresentados à autoridade policial, que deliberou pela prisão em flagrante delito em desfavor do rapaz, que permaneceu no Hospital Municipal sob escolta até a alta e posterior encaminhamento à unidade prisional.

Armamento do GCM e objetos apreendidos em auto próprio, após oitivas a vítima foi restituída o botijão de gás e o GCM liberado no local.