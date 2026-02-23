Fora do BBB, Sarah Andrade usa neurociência para explicar fracasso na edição atual

Crédito: Rafael Reis

A empresária e modelo Raissa Leme marcou presença na Sapucaí com três produções que traduzem algumas das principais tendências que dominaram o Carnaval de 2026. Apostando em brilho intenso, silhuetas marcantes e elementos artesanais, Raissa levou para a avenida e para os camarotes uma leitura contemporânea do glamour carnavalesco.

Entre os destaques, o top estruturado com aplicações metalizadas e franjas de cristal reforça o efeito “jewelry dressing” (quando a roupa se confunde com joia) uma das tendências que mais bombaram nesta temporada. Tops feitos de pedrarias, com muito brilho e acabamento minucioso, surgem como peça principal do look, assumindo protagonismo absoluto na produção.

Já a proposta com top confeccionado em contas de madeira evidencia a força do handmade e das referências orgânicas, tendência que valoriza texturas naturais e o feito à mão como elemento central do styling. Fechando a sequência, o vestido em tela com aplicação multicolorida de pedrarias aposta na transparência com brilho cintilante e efeito luminoso, outro hit do Carnaval, explorando sensualidade com sofisticação e impacto visual.

Com escolhas que equilibram ousadia, textura e brilho, Raissa Leme reafirma sua presença na Sapucaí como um dos nomes atentos às tendências que movimentaram a folia deste ano.