Capivara foi atingida perto dos condomínios Fortaleza 1 e 2, reforçando alerta sobre a questão da falta de iluminação no local, saúde pública e preservação ambiental

Menos de duas semanas atrás o Novo Momento trouxe uma reportagem sobre a crescente preocupação com o aparecimento, cada vez mais comum, de capivaras no perímetro urbano de Nova Odessa. No final de semana passado houve o atropelamento de um animal da espécie na rua que fica entre os condomínios residenciais Fortaleza 1 e 2.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Câmara Municipal havia discutido a questão na sessão de 9 de fevereiro, a partir de um requerimento do vereador Paulinho Bichof (Podemos), que sugere ações de controle da população animal. No documento, Bichof solicita informações da Prefeitura sobre o aumento de capivaras nos bairros Parque Fabrício e Jardim Europa, mas externou preocupação e mencionou outras localidades – inclusive dos condomínios Fortaleza.

A situação tem gerado preocupação entre os moradores quanto à segurança, à saúde pública e à preservação ambiental. “A cidade está tomada por capivaras. É no São Jorge, na Vila Azenha, no Fortaleza”, exemplificou o vereador. “É uma questão de saúde pública”, reforça. Bichof cita que as capivaras são hospedeiras do carrapato-estrela, que transmite a febre maculosa.

Reportagem

Na tarde desta segunda-feira (23) a reportagem do NM esteve na rua ao lado do Fortaleza 2 e flagrou um grupo de urubus começando a devorar o corpo do animal, que apresenta forte odor. Como as vias de acesso próximas estão sem a iluminação pública por problema de furto da fiação subterrânea e demora para resolver divergência de projeto entre Prefeitura, CPFL Paulista e o condomínio, o local permanece escuro.

Mesmo com a colocação de pequenos holofotes do lado de fora dos dois condomínios é suficiente. É comum animais do tipo ficaram paralisados ou confusos com o farol de veículos no período noturno, facilitando os atropelamentos. Em casos de motocicletas, a colisão pode ser fatal também para o ser humano.

Isolar animais

Na reportagem anterior, o Novo Momento questionou a Prefeitura a respeito do assunto e obteve a resposta de que são estudadas formas de isolar esses animais na área urbana. A ação da Administração Municipal é realizada em parceria com o IZ (Instituto de Zootecnia), detentor de muitas áreas onde permanecem boa parte das capivaras.