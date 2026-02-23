Drenagem avança na obra para pavimentação da Rua Euclides da Cunha, em SBO

A obra para pavimentação da Rua Euclides da Cunha avança em Santa Bárbara d’Oeste. Após os serviços de topografia do terreno, as equipes seguem com a execução do sistema de drenagem, com a instalação de novas tubulações destinadas ao escoamento adequado das águas pluviais.

A intervenção contempla 550 metros de extensão, no trecho que liga o Jardim Paraíso ao Acampamento Presbiteriano, com investimento de R$ 1,3 milhão, com recursos próprios do Município e do Governo Federal.

