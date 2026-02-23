Catho registra mais de 350 vagas para PcD divulgadas nos últimos quinze dia

Nos últimos quinze dias, a Catho, plataforma gratuita de empregos, registrou mais de 350 vagas abertas para profissionais com deficiência em todo o país. As oportunidades estão distribuídas em setores diversos como financeiro, comercial e vendas, administrativo, informática e muitos outros.

Além disso, as vagas são destinadas para diferentes perfis profissionais, oferecendo portas de entrada principalmente para auxiliares e assistentes. Os anúncios refletem a importância crescente da contratação de talentos com deficiência e a busca por ambientes de trabalho mais inclusivos.

Os candidatos interessados podem acessar gratuitamente o site ou o aplicativo da Catho ( clique aqui ) para cadastrar ou atualizar o currículo, possibilitando a aplicação direta às vagas disponíveis.

A plataforma também permite a aplicação de filtros por área de atuação, localidade, tipo de contrato e faixa salarial, facilitando a identificação de oportunidades alinhadas ao perfil de cada profissional. Ainda é possível encontrar pacotes de benefícios que incluem vale transporte, vale refeição e assistência médica e odontológica, a depender do cargo e empresa contratante.

Desde 2018, a Catho mantém o Movimento Minha Vaga por Direito, iniciativa que garante acesso gratuito ao Plano Profissional para pessoas com deficiência. O objetivo é ampliar as possibilidades de recolocação ao oferecer, sem custo, ferramentas avançadas de candidatura e visibilidade para recrutadores, reforçando o compromisso contínuo da plataforma com inclusão e diversidade no mercado de trabalho.

Para saber mais, baixe o app grátis .