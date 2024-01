1º Fórum sobre Autismo de SBO prevê combate à desinformação

Santa Bárbara do Oeste se prepara para sediar o 1º Fórum sobre Autismo do Município, um evento idealizado e organizado pelo vereador Celso Ávila. Marcado para o dia 27 de janeiro, sábado, das 8h às 17h, o fórum terá lugar na Igreja do Nazareno e visa a abordar a temática do autismo de maneira abrangente, combatendo a desinformação ainda presente na sociedade.

O vereador Celso Ávila destaca a importância de quebrar paradigmas ao falar sobre o autismo e ressalta que o evento busca dar voz às mães atípicas e ouvir especialistas na área. “Falar sobre o autismo é quebrar paradigmas e nosso objetivo é escutar as mães atípicas, assim como especialistas na área”, afirma o parlamentar.

Ávila, que está em sua terceira legislatura, concentra seus esforços no tema do autismo. Durante seu segundo mandato, propôs um projeto de proibição dos fogos de artifício na cidade, considerando especialmente os impactos no bem-estar dos autistas. “Muitas mães relataram na época, o problema da soltura de fogos com barulho e, em decorrência disso, fizemos esse primeiro projeto”, lembra.

O vereador destaca a parceria com a AMAI – Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos de Santa Bárbara d’Oeste, e o empenho em emendas parlamentares por meio de deputados. Reconhecendo a escassez de políticos e figuras públicas dedicadas à causa autista, Ávila enfatiza a importância de seu papel na busca por políticas públicas para o autismo.

“Ainda estamos aprendendo e devemos ter a humildade de reconhecer isso, mas com bastante esforço, luta e resistência, nós estamos aí junto com essas mães, buscando políticas públicas para o autismo aqui em Santa Bárbara d’Oeste”, destaca o vereador.

Questionado sobre futuros projetos relacionados ao autismo, Ávila reforça a parceria com o vereador Cacá, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, que também atua fortemente em prol da causa autista. “Além do 1º Fórum sobre Autismo do Município, a população barbarense pode aguardar iniciativas adicionais provenientes do meu gabinete em relação ao tema. A parceria entre os vereadores promete trazer avanços significativos para a comunidade que convive com o espectro autista na região”, conclui.

PALESTRANTES – Já confirmaram a participação no evento o ativista Álvaro Costa (Kaká), idealizador do projeto Ação Azul, em favor da conscientização e apoio às pessoas com autismo; o médico dr. Charlington Cavalcante, mestre em neurologia e pós-graduado em Transtorno Opositivo Desafiador, pelo Instituto do Comportamento Infantil de Miami; e a mãe atípica Carine Sena, presidente do Gruma (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo), que reúne mais de 350 mães atípicas de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Limeira e Campinas.

O 1º Fórum sobre Autismo de Santa Bárbara d’Oeste conta com os seguintes parceiros e apoiadores: Escola Primeiros Passos, Original King, Ótica Sindiotica, Cullinan Imóveis e TR Design. Apesar de as inscrições terem já se esgotado, o evento poderá ser acompanhado pelo canal da Igreja do Nazareno – Central Barbarense no perfil @nazarenosbo.