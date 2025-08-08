O chefe de gabinete de Americana Franco Sardelli (PL) foi a Brasília esta semana dar apoio aos bolsonaristas mais radicais que tomaram a mesa da Câmara para defender Jair Bolsonaro.

Ele esteve acompanhado dos secretários de Negócios Jurídicos Diego Guidolin e do secretário de governo Jesuel de Freitas.

Eles visitaram o líder do PL na Câmara Sóstenes Cavalcante e o ‘Negão do Bolsonaro’ Hélio Lopes (ambos PL/RJ).

Leia + sobre partidos política regional

Hélio chegou a ir para a frente do STF e ameaçar greve de fome logo depois que saiu a decisão de prisão domiciliar contra Jair Bolsonaro. Foi descoberto que ele tinha lanches dentro da barraca. Sóstenes liderou a ‘tomada’ da Mesa Diretora da Câmara durante a semana para defender Bolsonaro.

Franco fã de JB na disputa com Molina

Filho do prefeito Chico Sardelli, Franco deve vir candidato a deputado estadual no ano que vem disputando o voto bolsonarista da cidade e região com o assessor do governador Tarcísio e campeão de votos em 2022 Ricardo Molina (Republicanos). Franco tinha tirado um pouco o pé das postagens mais bolsonaristas/radicais, mas a ida a Brasília tende a reforçar esse lado mais radical dele- menos liberal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP