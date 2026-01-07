Em meio ao avanço de fraudes no abastecimento de combustíveis e ao aumento da fiscalização sobre bombas adulteradas, fabricantes nacionais aceleram investimentos em tecnologia antifraude.

A Lepam, empresa de bombas de combustíveis do Grupo WMP, anunciou um aporte de R$ 20 milhões no desenvolvimento de sistemas inteligentes de monitoramento e rastreabilidade, capazes de identificar inconsistências em tempo real e ampliar a transparência nas operações de postos, frotas e indústrias em todo o país.

“A confiança no abastecimento é um ativo estratégico para o país. Não se trata apenas de vender combustível, mas de garantir que ele chegue com qualidade, volume exato e segurança. É nisso que a Lepam se diferencia: desenvolvemos sistemas antifraude integrados às bombas, que registram e monitoram cada etapa do processo de abastecimento”, explica Mário Panelli Filho, CEO do Grupo WMP.

A Lepam vem recebendo investimentos há mais de quatro anos com o objetivo de se consolidar como empresa tecnológica de referência em bombas e dispensers inteligentes. Com produção nacional, a marca combina precisão volumétrica, conectividade e pós-venda especializado; diferenciais que a posicionam como alternativa competitiva em um mercado historicamente dependente de soluções importadas.

“Estamos preparando o setor para um novo ciclo, em que automação, rastreabilidade e integração serão essenciais, tanto no combate à fraude quanto na transição energética, que une combustíveis fósseis, biocombustíveis e eletrificação. Nosso papel é apoiar essa jornada com tecnologia acessível e suporte local”, complementa.

Fraude volumétrica e novas tecnologias de controle

O avanço das fraudes volumétricas, prática que manipula o volume entregue de combustível por meio de dispositivos eletrônicos, tem levado o setor a adotar sistemas cada vez mais sofisticados de monitoramento e validação de dados. Segundo levantamento divulgado pelo Portal Petrus, o uso de tecnologia antifraude cresceu mais de 30% em 2025, impulsionado pela combinação entre sensores de precisão, conectividade via IoT e integração com plataformas de auditoria digital.

Entre as inovações destacadas pelo setor estão as bombas com lacres eletrônicos inteligentes, capazes de registrar qualquer tentativa de violação, e os módulos de verificação volumétrica em tempo real, que permitem o cruzamento automático de informações entre o tanque, a bomba e o sistema de gestão do posto. Essa automação reduz perdas, assegura a entrega correta ao consumidor e protege os revendedores de penalidades legais.

Para Thiago Castilha, diretor de marketing da Lepam e empresário do setor de eletromobilidade, o movimento de digitalização vem sendo acompanhado por órgãos reguladores e entidades de classe, que veem na tecnologia uma aliada estratégica para coibir fraudes e elevar o padrão de confiança no abastecimento nacional. “A Lepam se insere nesse contexto como uma das empresas que investem em inovação local para tornar o Brasil menos dependente de importações e mais competitivo globalmente”, explica.

Sinergia com o Grupo WMP e expansão nacional

Integrante do Grupo WMP, conglomerado brasileiro com mais de 60 anos de atuação nos setores de petróleo, energia e automotivo, a Lepam soma-se ao portfólio de marcas que impulsionam a presença nacional do grupo. Em janeiro de 2025, o WMP anunciou a incorporação da Lapek, empresa de equipamentos de lubrificação e abastecimento, reforçando sua posição de liderança no segmento Oil & Gas e ampliando a oferta de soluções industriais, automotivas e comerciais.

A expansão do Grupo WMP ganha novos contornos com a combinação de perfis que hoje conduzem sua estratégia: de um lado, Mário Panelli Filho, herdeiro da terceira geração do conglomerado e responsável por preservar a visão industrial e o olhar de longo prazo do grupo; de outro, Thiago Castilha, que chega para impulsionar a agenda de inovação na divisão de combustíveis, especialmente em automação, digitalização e soluções antifraude. Juntos, eles imprimem ao grupo um movimento que combina tradição e renovação; equilíbrio que tem guiado a integração das marcas e o avanço nacional.

“A consolidação das marcas do grupo acelera nossa estratégia de nacionalização tecnológica e reforça o compromisso de longo prazo com o setor de Oil & Gas. A Lepam é peça-chave nesse processo, contribuindo para modernizar o abastecimento brasileiro e fortalecer a indústria nacional com soluções robustas, confiáveis e alinhadas às demandas do futuro”, afirma Panelli Filho.

Com esse movimento, a Lepam assume papel estratégico dentro do conglomerado, respondendo por parte significativa dos investimentos voltados à digitalização do abastecimento e fortalecimento da indústria nacional. “A integração entre as marcas do Grupo WMP fortalece nossa capacidade de desenvolver tecnologias que elevam o padrão de segurança e eficiência no abastecimento. Ao lado da Lepam e da Lapek, ampliamos o alcance de soluções digitais e de automação que realmente transformam a operação de postos, frotas e indústrias em todo o país”, complementa Castilha.

