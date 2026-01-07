Biblioteca de Americana recebe exposição com obras de alunos da Apae

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, sedia este mês a exposição “Arte que Transforma”. A mostra reúne um conjunto de telas produzidas por alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade, resultado do trabalho artístico desenvolvido no currículo pedagógico da instituição. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 30 de janeiro. A Biblioteca está localizada na Praça Comendador Müller, 172, no Centro de Americana.

A exposição ocupa um espaço de destaque no hall principal da biblioteca, trazendo ao público uma oportunidade de conhecer a criatividade e a expressão dos artistas. As obras são fruto das atividades de arte presentes na rotina educacional dos alunos, servindo como ferramenta de desenvolvimento, comunicação e inclusão.

A mostra também tem caráter social, já que as telas expostas estão disponíveis para aquisição pelo público. A renda obtida com as vendas será integralmente revertida para a manutenção e o fomento das atividades educativas e artísticas da APAE de Americana.

“A APAE de Americana é uma parceira da administração do prefeito Chico Sardelli em diversas áreas, e é uma imensa satisfação para a Biblioteca Municipal abrir suas portas para uma exposição tão especial. As obras celebram a arte, a diversidade e o potencial transformador da educação e da cultura. Convido toda a comunidade para prestigiar o talento desses artistas e apoiar essa causa tão importante”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

