Vendedora de geladinho e motorista ganham prêmio de meio milhão e planejam comprar casa própria em 2026

Domingão da Sorte do Apcap beneficiou dois participantes que não tinham moradia e acumulavam dívidas

Endividados e sem moradia, dois brasileiros encerraram 2025 com um recomeço inesperado. Maria Aparecida Pereira da Silva Lima, moradora de Itupeva (SP), e o motorista Cleverson Vieira, de Missal (PR), dividiram um prêmio de R$ 500 mil no Domingão da Sorte, iniciativa do Apcap da Sorte, e planejam usar o dinheiro para comprar um imóvel.

Desempregada e sem condições de arcar com o aluguel, Maria Aparecida tinha deixado a casa onde morava após o pedido de desocupação pelo proprietário. Sem alternativa, buscou abrigo na casa da filha, em Peruíbe, no litoral paulista, onde passou a vender geladinhos na praia para garantir renda mínima. Foi no primeiro dia no litoral que recebeu a notícia do prêmio.

“Eu estava passando por um momento de atribulação, desempregada, sem casa para morar e sem enxergar luz no fim do túnel. Esse prêmio veio em boa hora. Agora vou comprar minha casa e ajudar minha família”, conta.

Com a situação financeira resolvida, Maria, que sequer comemoraria o Natal, passou o fim de ano de forma diferente com ceia farta e tranquilidade.

O prêmio, diz ela, é um alívio. “Vou dormir tranquila, com as contas pagas e no meu próprio canto. Tenham fé e coloquem sua fé em ação”, comemora.

RECOMEÇO DE UM PAI

A mais de 600 quilômetros dali, em Missal, no oeste do Paraná, o motorista Cleverson Vieira também celebra a mudança de rumo. Casado e pai de uma adolescente de 15 anos, ele perdeu a casa e o carro após acumular dívidas ao longo dos últimos anos. Com R$ 250 mil do prêmio que recebeu, ele pretende comprar um lote e reerguer o lar da família. Mas, primeiro, o motorista quer garantir um começo de ano feliz com uma celebração na praia.

“Meu sonho é proporcionar diversão para minha família, ter nossa casa e ver a minha filha chegar mais longe”, resume.

SORTEIO NESTE DOMINGO:

O novo sorteio do Domingão da Sorte do Apcap da Sorte acontece neste domingo (11/1), com transmissão ao vivo ao meio-dia (12h).

SOBRE O APCAP DA SORTE:

O Apcap da Sorte é uma plataforma de premiações com sorteios regulamentados que oferece para quem compra seus produtos ou serviços diversas chances de ganhar prêmios, inclusive prêmios instantâneos a semana toda.

Os títulos são auditados e autorizados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão do governo federal, e Capemisa Capitalização S/A.

