Sumaré é a 2ª cidade que mais gerou empregos na RMC em 2025

Município teve crescimento de 55,2% na geração de postos de trabalho: 5.262 novas vagas formais

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Sumaré apresentou um avanço expressivo na geração de empregos formais entre janeiro e novembro de 2025, consolidando-se como a segunda cidade que mais criou vagas na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho em 30 de dezembro de 2025, apontam um crescimento de 55,2% na geração de empregos em comparação com o mesmo período de 2024, evidenciando o fortalecimento do mercado de trabalho no município.

De acordo com relatório técnico elaborado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, o desempenho positivo foi registrado tanto no mês de novembro quanto no acumulado do ano, colocando Sumaré em posição de destaque no cenário regional.

No período de janeiro a novembro de 2025, o município contabilizou a criação de 5.262 novas vagas formais, resultado de 38.799 admissões frente a 33.537 desligamentos. Com esse saldo, Sumaré respondeu por 15,96% de todo o saldo positivo de empregos da RMC, ficando atrás apenas de Campinas. Na comparação com 2024, o crescimento representa 1.872 vagas adicionais.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os números refletem o trabalho contínuo da administração municipal. “Sumaré vive um momento muito positivo na geração de empregos. Esses resultados demonstram que estamos no caminho certo, com políticas públicas focadas no desenvolvimento econômico, na atração de investimentos e no fortalecimento dos setores produtivos”, afirmou.

Mesmo diante de um cenário regional desafiador, o município manteve desempenho acima da média. Em novembro de 2025, enquanto a Região Metropolitana de Campinas registrou saldo negativo de empregos, Sumaré apresentou saldo positivo de 383 vagas, figurando novamente entre as cidades com melhor desempenho no mês e sendo responsável por 24,68% de todas as vagas positivas geradas na RMC.

Adaptação

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, destacou a capacidade de adaptação da economia local. “Mesmo em um contexto regional adverso, Sumaré conseguiu manter a geração de empregos. Isso evidencia a diversidade da nossa economia e a resiliência do município frente às oscilações do mercado”, ressaltou.

A análise por setores mostra que o segmento de serviços liderou a geração de empregos, com 3.610 vagas, o equivalente a 68,61% do saldo líquido no período. Na sequência aparecem o comércio, com 741 vagas; a construção civil, com 384; a indústria, com 293; e o setor agropecuário, com 234 vagas, reforçando a diversidade da base econômica local.

Os dados também evidenciam avanços importantes na inclusão no mercado de trabalho. As mulheres responderam por 77,71% do saldo líquido de empregos, totalizando 4.089 vagas, enquanto os homens somaram 1.173 vagas. A maior parte das oportunidades foi ocupada por trabalhadores com ensino médio completo, que concentraram mais de 86% das vagas criadas, além dos jovens de 18 a 24 anos, faixa etária com maior inserção no emprego formal.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, ressaltou o papel do planejamento e das ações estratégicas da pasta.

“Os dados do CAGED demonstram que Sumaré avança de forma estruturada, com políticas voltadas à qualificação profissional, ao apoio ao empreendedorismo e ao estímulo dos setores que mais geram empregos. Esses resultados são fruto de um trabalho técnico, planejado e contínuo”, afirmou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP