Frente fria intensifica tempestades em seis estados a partir desta sexta-feira (12)

A combinação de uma frente fria com alta umidade mantém o risco de tempestades severas em áreas do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira (12) e no fim de semana. Diante do cenário, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Defesa Civil Nacional seguirá acompanhando a previsão e apoiando os estados em risco.

Nas primeiras horas desta sexta, pancadas de chuva vão atingir o sul de Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e de Santa Catarina, avançando para o centro-oeste de São Paulo e centro-sul de Minas Gerais ao longo do dia. “As chuvas podem ocorrer em curtos períodos, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e granizo, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e danos à rede elétrica”, alertou o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Cenad, Tiago Molina Schnorr.

No sábado (13), as instabilidades retornam ao Paraná, centro-sul de Mato Grosso do Sul, centro-leste catarinense, além da faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, incluindo áreas serranas.

No domingo (14), ainda podem ocorrer pancadas de chuva rápidas em áreas do centro-sul do País. A Defesa Civil Nacional alerta para a Região Serrana do Rio de Janeiro, centro-sul de São Paulo, Zona da Mata e sul de Minas Gerais, além do sudoeste de Mato Grosso do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso vermelho (grande perigo) para algumas áreas específicas. Confira aqui para conferir os detalhes do aviso.

Defesa Civil Alerta

Defesa Civil Alerta, implementado em todo o território nacional recentemente, poderá ser usado pelos estados como forma de ampliar a proteção das pessoas. O sistema utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco elevado. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem tocar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito, com alcance de celulares compatíveis (Android e iOS lançados a partir de 2020) e cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G.

A ferramenta busca orientar as pessoas sobre as medidas de proteção a serem tomadas. Dessa forma, os alertas terão informações sobre o tipo de risco que está prestes a acontecer e instruções práticas. As definições de conteúdo e do momento de envio dos alertas são de responsabilidade dos órgãos de proteção e defesa civil locais e a ação é operacionalizada por meio da Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap).

O objetivo do Defesa Civil Alerta é proporcionar maior segurança, sendo complementar aos demais mecanismos de alertas de emergência: SMS, TV por Assinatura, Whatsapp, Telegram e Google Public Alerts.

 

