Padre Júlio Lancellotti encerra missas live por determinação da Igreja

O padre Júlio Lancellotti anunciou o encerramento das transmissões on-line de suas missas e a suspensão de sua atuação nas redes sociais após determinação da Arquidiocese de São Paulo.

A decisão foi tomada sob a gestão do cardeal Dom Odilo Scherer. Até o momento, a Igreja não divulgou nota oficial detalhando os motivos da medida.

A interrupção gerou repercussão entre fiéis e apoiadores do sacerdote, conhecido pelo trabalho social com pessoas em situação de vulnerabilidade.

