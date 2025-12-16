Padre Júlio Lancellotti encerra missas live por determinação da Igreja
O padre Júlio Lancellotti anunciou o encerramento das transmissões on-line de suas missas e a suspensão de sua atuação nas redes sociais após determinação da Arquidiocese de São Paulo.
A decisão foi tomada sob a gestão do cardeal Dom Odilo Scherer. Até o momento, a Igreja não divulgou nota oficial detalhando os motivos da medida.
A interrupção gerou repercussão entre fiéis e apoiadores do sacerdote, conhecido pelo trabalho social com pessoas em situação de vulnerabilidade.
