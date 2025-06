O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou nesta sexta-feira (6) quatro novas ambulâncias ao Serviço Pré-Hospitalar 192. Os veículos foram adquiridos por meio de contrato de locação e irão substituir as viaturas antigas. A iniciativa tem o objetivo de ampliar a eficiência operacional e reduzir os gastos com manutenção, promovendo mais economia e confiabilidade nos serviços prestados. A entrega aconteceu na base do 192, ao lado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O contrato de locação foi firmado com a empresa Germânica Locadora de Veículos, sediada em Americana, com vigência de cinco anos. Cada viatura terá um custo mensal de R$ 14.333,33, totalizando um investimento anual de R$ 687.999,84 para as quatro unidades.

“Estamos investindo com responsabilidade e visão de futuro. A modernização da frota do 192 é mais um passo para garantir atendimento rápido e de qualidade à população. Nossa prioridade é salvar vidas e cuidar das pessoas com dignidade. E nós estamos nos esforçando para poder trazer uma importante engrenagem desse serviço, que é o SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência). Será um grande avanço para Americana”, destacou o prefeito Chico.

“O atendimento pré-hospitalar é uma das frentes mais sensíveis da saúde pública. Reforçar a estrutura do 192 é assegurar que as equipes possam agir com eficiência nos momentos mais críticos. Essa entrega mostra nosso comprometimento com quem mais precisa”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar 192 de Americana é responsável por prestar os primeiros socorros a pacientes em situações de urgência e emergência em toda a cidade. As equipes são treinadas para atuar em ocorrências como paradas cardiorrespiratórias, acidentes de trânsito, quadros clínicos agudos, traumas, entre outras situações críticas, garantindo o suporte necessário até a chegada ao hospital ou unidade de saúde mais próxima.

“A chegada dessas ambulâncias representa um avanço técnico e logístico. Ganhamos em agilidade, em qualidade e também em segurança, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Estamos estruturando uma saúde pública mais forte e integrada” afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A base do serviço está equipada com central de regulação, área de descanso para os plantonistas, setor administrativo e espaço de apoio logístico. A comunicação entre a central e as equipes móveis é feita via rádio e sistema digital, permitindo resposta rápida e eficiente.

Além disso, o 192 integra a rede de urgência e emergência do município, atuando em parceria com o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Dona Rosa, São José e Antônio Zanaga, além do Corpo de Bombeiros, o que assegura maior articulação e resolutividade nos atendimentos.

Atendimento em expansão

Somente em 2024, o Serviço 192 de Americana realizou 7.974 atendimentos de urgência, incluindo casos clínicos, traumas, transferências inter-hospitalares e suporte a eventos de maior vulnerabilidade. Entre janeiro e maio de 2025, foram 3.947 ocorrências atendidas, uma média de 790 atendimentos mensais, consolidando o serviço como um dos pilares da rede de urgência e emergência do município.

Atualmente, o 192 conta com uma equipe composta por 37 profissionais, entre condutores, técnicos de enfermagem, enfermeiros e servente hospitalar atuando em regime de plantão 24 horas ininterruptas. Com a nova frota, o serviço passa a operar com quatro viaturas, sendo três ativas e uma reserva.

“A renovação da frota nos permite oferecer um atendimento mais rápido, seguro e eficiente. É uma resposta direta às demandas crescentes da população e um reconhecimento ao trabalho das equipes que atuam diariamente na linha de frente”, avaliou a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

“Essa nova frota representa um salto de qualidade. Os veículos estão equipados, são mais confortáveis e seguros, o que faz diferença tanto no atendimento ao paciente quanto no desempenho das equipes. É um grande reforço para o nosso trabalho”, concluiu a coordenadora do Serviço 192, Adriana Pacheco.

Base do Samu

Durante a entrega das ambulâncias, o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, reafirmou o compromisso do município em homologar uma base do SAMU em Americana, serviço que deverá ser compartilhado com os municípios de Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Jaguariúna, Artur Nogueira e Morungaba.

Uma vez aprovado o projeto, que está tramitando no Ministério da Saúde, o Governo Federal irá disponibilizar 100% da frota de ambulâncias para atender esses municípios, sendo que a base central para a regulação do serviço será em Americana. A expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas com a implantação do serviço regional.

“A gente acredita que nos próximos meses nós já estaremos migrando de um serviço pré-hospitalar 192 para de fato um SAMU regional, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e conforme o prefeito Chico Sardelli sempre determina, de forma inteligente e humana”, concluiu o secretário.

Também participaram da solenidade o chefe de Gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Sardelli; os vereadores Gutão do Lanche, Levi Rossi, Renan de Angelo e Thiago Brochi; o secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi; o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, e servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

