Funcionário da loja de fogos de artifícios que explodiu teve 60% do corpo queimado

O incêndio, seguido de explosão, de uma loja de fogos de artifícios na Rua Limeira, em Santa Bárbara d’Oeste, deixou o funcionário do local com 60% do corpo queimado.

Higor José de Jesus, de 27 anos, sofreu queimaduras graves e foi encaminhado, inicialmente, para o Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos e depois transferido para o Hospital Estadual de Sumaré, onde aguarda vaga para ser transferido para um hospital especializado em queimaduras. As queimaduras causadas pelo acidente afetaram braços, pernas, costas, rosto e olho esquerdo da vítima.

As chamas e o barulho da explosão chamaram a atenção de pessoas que moram ou que passavam pelo local.

O imóvel ficou completamente destruído pelas chamas. Algumas residências próximas ao estabelecimento foram interditadas pela Defesa Civil.