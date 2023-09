Professor de yoga dá dicas de práticas respiratórias que reduzem o stress

A campanha “Setembro Amarelo” é algo muito grande e muito importante. Os problemas como a ansiedade, angústia e depressão que muitos brasileiros se encontram afeta as condições físicas do corpo, e uma delas é a respiração. Segundo Victor Mazzoli, professor de yoga cadastrado no GetNinjas , maior plataforma para contratação do Brasil, a respiração pode ficar desregulada, pois assim como as atividades da mente influenciam nos atos de respiração influencia também o estado mental.

Para ajudar a manter a mente saudável, é possível praticar exercícios de respiração que ajudam a controlar a ansiedade. “Existe uma relação entre os ritmos respiratórios e os estados mentais. Tais mudanças no ritmo da respiração correspondem não só a mudanças no ritmo do coração, mas a mudanças no potencial elétrico na superfície do cérebro também”, comenta Victor. No universo dos exercícios respiratórios há técnicas conhecidas como Kryias (de purificação) e técnicas de Pranayama (de controle de respiração). Ambas podem ativar o sistema parassimpático e levar a um estado mais sedativo, promovendo um relaxamento.

Leia + Sobre todos os Esportes

Além da sensação de relaxamento, a prática de técnicas de Pranayama também podem complementar o tratamento de doenças respiratórias e melhorar a capacidade pulmonar de ex-fumantes. Porém, no caso de condições pré-existentes como diabetes, hipertensão e problemas posturais, podem existir algumas limitações. Além disso, outro ponto de atenção é o de se exercitar sem a orientação de um professor. Ao ser realizado de forma incorreta, a prática pode causar danos para o corpo e para a mente. “Problemas podem surgir quando alteramos a respiração e não damos atenção a uma reação corporal negativa”, alerta o professor.

No Yoga

Como o Pranayama é um dos membros do Yoga, é possível praticar os dois juntos ou até mesmo antes ou depois do exercício das posturas. Para praticar, é necessário manter a coluna ereta e encontrar uma posição confortável em que o corpo não perturbe a respiração. A postura do lótus com uma base triangular é a ideal, mas os iniciantes podem começar sentando-se em um banco afastado do espaldar, para poder manter o alinhamento da coluna.

No GetNinjas, é possível encontrar mais de 500 tipos de serviços, como professor de yoga e entre outros que são oferecidos por mais de 5 milhões de profissionais cadastrados na plataforma. Para mais informações sobre a contratação de serviços, baixe o aplicativo “ GetNinjas: Clientes ” e faça seu cadastro. Em seguida, é só escolher o tipo de serviço que deseja, e contar mais detalhes sobre a solicitação. Ao concluir o pedido, é possível acompanhar o status da solicitação em tempo real enquanto aguarda o contato de até quatro profissionais para realizar a negociação e escolher qual deles pode atender melhor a demanda.

Sobre o GetNinjas

Disponível nas plataformas digitais – Android, iOS e web, o GetNinjas é um aplicativo de serviços que conecta profissionais a potenciais clientes em todo o Brasil, listado no Novo Mercado da B3 (NINJ3). A companhia foi listada no ranking 1000 Maiores Empresas do Brasil pela IstoÉ Dinheiro em 2022 e venceu o Prêmio Consumidor Moderno, no segmento Serviços de Tecnologia 2022 e 2023. Além disso, foi listada no ranking inédito Negócios em Expansão da revista Exame e reeleita Top10 em Economia Colaborativa pelo iBest 2022. Em 2021, a empresa foi listada pela Exame Maiores e Melhores 2021 no Setor de Tecnologia, venceu o Prêmio Reclame AQUI na categoria Classificados – Serviços Gerais por dois anos consecutivos (2021/2022) e foi eleita Top3 do iBest 2021. Possui mais de 500 tipos de serviços disponíveis em todo o território brasileiro, que são realizados por 4,1 milhões de profissionais cadastrados em diversas áreas, como reformas, assistência técnica, moda e beleza, serviços domésticos, aulas e eventos, que atendem de forma presencial e remota. O GetNinjas foi fundado em 2011 por Eduardo L’Hotellier, que atua como CEO – à frente das operações.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP