Fundo Social de Americana pede doações de alimentos para famílias em vulnerabilidade

O Fundo Social de Solidariedade de Americana necessita de doações de alimentos para compor as cestas básicas entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Os principais itens solicitados são arroz e feijão. As contribuições podem ser entregues às segundas-feiras, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 16h, na sede do Fundo Social, localizada na Rua das Poncianas, 930-B, no Jardim São Paulo.

“Todos os meses são preparados os kits de alimentação para as famílias que mais precisam e estão cadastradas no Fundo Social. As doações, principalmente de arroz e feijão, serão muito importantes para complementar a cesta básica, suprindo a demanda nesse início de ano, quando as doações diminuem, mas o atendimento às famílias precisa ser mantido. Agradecemos a todos que puderem contribuir nesse momento com este ato de solidariedade, para que não falte alimento na mesa das famílias”, disse a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3405-4772.

