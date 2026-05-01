O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de 830 quilos de alimentos arrecadados por meio da entrada solidária durante a 9ª edição do Encontro de Carros Antigos, promovido no sábado (25) e domingo (26), no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, destacou a iniciativa voltada às pessoas em situação de vulnerabilidade social do município. “Agradecemos aos organizadores do evento, ao apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e a todos que prestigiaram a ação e contribuíram com as doações. Os alimentos vão compor os kits preparados pelo Fundo Social e entregues às famílias que mais precisam”, disse Lionela.

O evento contou com exposição de carros, motos e bicicletas antigas; encontro de clubes e equipes; praça de alimentação; estandes de miniaturas, peças e acessórios; mercado de pulgas; passeio de trenzinho; e espaço kids.

Tradição

“Uma tradição em Americana, o Encontro de Carros Antigos é uma atração para a população e contribui para contar uma parte da história e da vida das pessoas. O evento movimentou a cidade, promovendo a integração entre as famílias, colecionadores e admiradores de veículos clássicos, reunidos no espaço do CCL. Parabenizamos os organizadores e todos que praticaram a solidariedade, levando as doações para as famílias atendidas pelo Fundo Social”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O organizador do evento, Thiago Martins, comentou sobre a presença do público. “Passaram pelo Encontro de Carros Antigos quase 10 mil pessoas e mais de 400 carros. Agradecemos ao público presente pelas doações entregues, que vão ajudar muitas famílias, e a toda a população pelo apoio”, afirmou.