A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste intensificou, na segunda-feira (27), os serviços de coleta de lixo com o início de uma nova etapa da operação no município. Logo no primeiro dia, sete caminhões foram mobilizados para garantir o atendimento à população, reforçar a limpeza urbana e atuar na regularização de pontos considerados críticos.



Do total de veículos em operação, cinco cumpriram a escala rotineira nos bairros, assegurando a manutenção do cronograma já conhecido pelos moradores. Um caminhão foi direcionado para a coleta em pontos especiais, previamente identificados pela Secretaria de Meio Ambiente, enquanto outro atuou na substituição de contêineres em diferentes regiões da cidade. A operação é realizada pela Forty Construções e Engenharia, empresa contratada, por meio de licitação, para a execução do serviço.



Antes do início da nova operação, a Secretaria realizou um mapeamento detalhado das áreas com maior demanda, permitindo a definição de estratégias para agilizar o serviço e reduzir possíveis acúmulos de resíduos. A ação reforça o empenho da Administração Municipal em manter a coleta de lixo em pleno funcionamento e com acompanhamento constante da execução do contrato.



A nova etapa da coleta também prevê a utilização de equipamentos mais modernos e eficientes, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços e maior agilidade nas operações. A intensificação ocorre após a apresentação oficial da nova frota no último sábado (25), quando o prefeito Rafael Piovezan destacou o compromisso com a modernização, eficiência e sustentabilidade da limpeza urbana.



A operação segue sem alterações nos dias e horários da coleta domiciliar, mantendo a organização já estabelecida no município.

Substituição de contêineres

A Prefeitura de Santa Bárbara está substituindo contêineres em diferentes regiões do município. A ação integra os esforços da nova operação de coleta de lixo, iniciada nesta semana pela empresa Forty Construções e Engenharia, contratada via licitação para execução do serviço.

Desde o início da operação, na segunda-feira, cerca de 150 contêineres já foram trocados em Santa Bárbara d’Oeste. Os novos equipamentos possuem capacidade de 1 metro cúbico e são destinados exclusivamente ao descarte de resíduos orgânicos, contribuindo para maior organização, segurança e eficiência na coleta.

A distribuição dos contêineres segue critérios técnicos definidos a partir do mapeamento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente. Os equipamentos são instalados prioritariamente em áreas com maior geração de resíduos, especialmente nas proximidades de estabelecimentos comerciais, mas também atendem regiões residenciais estratégicas do município.

“A substituição dos contêineres faz parte do processo de reestruturação do serviço, que inclui nova frota, reforço operacional e adoção de equipamentos mais modernos. A iniciativa busca melhorar as condições de armazenamento temporário dos resíduos e otimizar a logística de coleta nos bairros”, afirmou o secretário de Meio Ambiente Cleber Canteiro.

O prefeito Rafael Piovezan destacou o esforço da Administração Municipal para restabelecer a normalidade do serviço e garantir uma operação mais eficiente para a cidade.

“Estamos empenhados em solucionar essa situação com responsabilidade e rapidez, enfrentando um passivo acumulado e reorganizando toda a operação. Esse novo contrato foi construído para atender melhor as necessidades de Santa Bárbara d’Oeste, com equipamentos mais modernos, mais eficiência operacional e uma estrutura adequada ao porte e à demanda do município”, afirmou.

A nova empresa responsável pela operação informou que mantém média de coleta de aproximadamente 260 toneladas de resíduos por dia, nesta semana, volume superior ao registrado anteriormente no município. O reforço operacional tem como objetivo absorver o montante acumulado antes da transição e normalizar integralmente o serviço.

A Prefeitura reforça que os dias e horários da coleta domiciliar permanecem inalterados e orienta a população a respeitar o cronograma estabelecido para o descarte dos resíduos, colocando o lixo para coleta nos dias e horários corretos. Também é importante utilizar adequadamente os contêineres, destinando aos equipamentos exclusivamente resíduos orgânicos devidamente acondicionados.