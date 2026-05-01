A Defesa Civil de Sumaré sediou, na última segunda-feira (27), a reunião da Câmara Temática de Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas, reunindo representantes de diversos municípios para discutir estratégias conjuntas de enfrentamento a riscos e desastres. O encontro contou com o apoio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) e foi realizado na base da corporação no município.

A reunião teve como foco o planejamento estratégico regional e a deliberação de ações para o fortalecimento dos órgãos municipais de Defesa Civil, com ênfase na integração entre cidades e no aprimoramento da capacidade de resposta diante de eventos extremos.

Entre os principais temas debatidos, destacou-se o monitoramento climático, com a proposta de estabelecer novas parcerias regionais voltadas ao enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas. Também foram discutidas medidas de prevenção de desastres, incluindo a elaboração de projetos conjuntos que permitam respostas mais rápidas e eficazes, ampliando a proteção da população.

De acordo com o diretor da Defesa Civil de Sumaré, Kleber de Oliveira Martins, o encontro reforça a importância da atuação integrada entre os municípios. “A articulação regional é essencial para fortalecer as estruturas locais e garantir uma resposta mais eficiente diante de situações de risco. Quando trabalhamos de forma conjunta, conseguimos antecipar cenários e proteger melhor a população”, destacou.