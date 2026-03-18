Fundo Social de Hortolândia tem seis novos cursos profissionalizantes

Formação gratuita em comunicação e tecnologias têm inscrições abertas para qualificação presencial com 20 vagas cada

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O FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia está com inscrições abertas para seis novos cursos profissionalizantes gratuitos. Todos eles serão presenciais, de curta duração, e voltados a pessoas com 18 anos ou mais.

As formações são na área tecnológica. Três delas contam com a parceria do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Há 20 vagas disponíveis em cada um dos cursos.

Confira abaixo horário, local, link e outras informações para inscrição:

“Empreender na aposentadoria” (2 horas) , em parceria com o Sebrae

Público-alvo: pessoas acima dos 18 anos

Dia: sexta-feira, 06/04/2026

Hora: das 13h às 17h

Local: CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) Remanso Campineiro, Rua Euclides Pires de Assis, 200, Remanso Campineiro

Inscrições pelo link: https://forms.gle/MzAvuYoELFKq3T3a8

Conteúdo: descubra uma forma de transformar a experiência de vida em novas oportunidades. Após anos de trabalho, muitas pessoas descobrem que ainda têm energia, conhecimento e vontade de continuar ativas, seja para complementar a renda ou para realizar projetos pessoais. Com planejamento e uso das ferramentas digitais, é possível começar de forma simples e com baixo investimento. Mais do que gerar renda, empreender na aposentadoria significa manter-se ativo, aprender coisas novas e dar continuidade a uma vida produtiva e cheia de propósito.

“Do ChatGPT ao TikTok” (4 horas), em parceria com o Sebrae

Público-alvo: jovens e adultos acima dos 18 anos

Dia: terça-feira, 07/04/2026

Hora: das 13h às 17h

Local: CRAS Jd. Brasil, Rua da Amizade,240 Jardim Brasil, Hortolândia

Inscrições pelo link: https://forms.gle/5mep1TYJYaCkfvmo9

Conteúdo: Formação em parceria com o Sebrae, que ensinará como utilizar ferramentas digitais e de inteligência artificial para criar conteúdos e se comunicar melhor no ambiente online. Os participantes aprendem a usar o ChatGPT para gerar ideias, textos e roteiros, além de explorar o TikTok como plataforma para produzir e compartilhar conteúdos de maneira criativa. O objetivo é desenvolver habilidades digitais, estimular a criatividade e mostrar como a tecnologia pode abrir novas oportunidades de comunicação, aprendizado e até geração de renda.

“Comunicação para negócios” (8 horas)

Público-alvo: jovens e adultos acima dos 18 anos

Dia: quintas-feiras

Hora: das 19h às 23h

Início: 09/04/2026

Término: 16/04/2026

Local: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Rua Waldiva Fernandes Duarte da Silva, 59, Jardim Sumarezinho

Inscrições no link: https://forms.gle/AnQv9qVCCaJpEQbSA

Conteúdo: Neste curso, você aprenderá como usar Google para negócios e fotos e vídeos para negócios. O objetivo do curso é ajudar o(a) aluno(a) a economizar tempo, aumentar a criatividade e melhorar os resultados de forma simples e prática.

“Empreender na aposentadoria” (2 horas), em parceria com o Sebrae

Público-alvo: pessoas acima dos 18 anos

Dia: sexta-feira, 13//04/2026

Hora: das 9h às 11h

Local: CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) Jardim Amanda, Avenida Tarsila do Amaral, 640, Jardim Amanda II

Inscrições pelo link: https://forms.gle/LcB4EbwPRrXWfqQ2A

Conteúdo: descubra uma forma de transformar a experiência de vida em novas oportunidades. Após anos de trabalho, muitas pessoas descobrem que ainda têm energia, conhecimento e vontade de continuar ativas, seja para complementar a renda ou para realizar projetos pessoais. Com planejamento e uso das ferramentas digitais, é possível começar de forma simples e com baixo investimento. Mais do que gerar renda, empreender na aposentadoria significa manter-se ativo, aprender coisas novas e dar continuidade a uma vida produtiva e cheia de propósito.

“Criação de Conteúdo com IA para Redes Sociais” (4 horas)

Público-alvo: jovens e adultos acima dos 18 anos

Dias: quarta e sexta-feira

Hora: das 13h às 17h

Início: 15/04/2026

Término: 17/04/2026

Local: CRAS Jd. Santa Clara, Rua Estados Unidos, 217, Jd. Santa Clara do Lago II

Inscrição pelo Link: https://forms.gle/5B1J5PgJjgGQCEdj8

Conteúdo: Aprenda a usar Inteligência Artificial para criar ideias de posts, legendas e conteúdos de forma rápida e criativa para suas redes sociais.

“Influenciador Digital” (4 horas)

Público-alvo: jovens e adultos acima dos 18 anos

Dia: quinta-feira, 23/04/2026

Hora: das 13h às 17h

Local: Shopping Hortolândia – Sala REAFRO (Térreo), Rua José Camilo de Camargo, 05, Remanso Campineiro

Inscrições pelo Link: https://forms.gle/RqPPBT6n2dbTnN2Z7

Conteúdo: Você vai aprender como dar os primeiros passos, criar conteúdo com estratégia e formalizar sua atividade para crescer de forma profissional. Uma oportunidade para quem quer usar a internet para empreender, construir autoridade e gerar renda com o próprio conteúdo.

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