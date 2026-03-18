O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Americana, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), publicou nesta segunda-feira (16), no Diário Oficial do Município (DOM), as resoluções nº 371, 372 e 373, que dispõem sobre aprovação de emendas parlamentares destinadas ao cofinanciamento de serviços socioassistenciais, totalizando recursos na ordem de R$ 300 mil para as entidades Vila São Vicente de Paulo e Casa de Dom Bosco.

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A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Helen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da prestação dos serviços. “As emendas parlamentares contribuem para reforçar os serviços prestados pelas entidades junto à população. A destinação dos recursos é fundamental para fortalecer as políticas públicas de atendimento aos usuários do SUAS”, disse Juliani.

O recurso no valor de R$ 100 mil à Vila São Vicente de Paulo é destinado pelo deputado Miguel Lombardi, por intermédio do vice-prefeito Odir Demarchi, visando o atendimento das programações constantes no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Casa Dom Bosco Americana

Já a Casa de Dom Bosco será contemplada com recursos de R$ 100 mil, proveniente de emenda parlamentar do deputado Jonas Donizete, intermediada pelo vereador Fernando da Farmácia, e outros R$ 100 mil, destinados pelo deputado Arlindo Chinaglia, com indicação direta do município de Americana.

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