Nesta sexta-feira (19), o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa levou os idosos do Programa Melhor Idade e os munícipes atendidos pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para um passeio na Expoflora, em Holambra. A iniciativa, totalmente gratuita, teve como objetivo proporcionar momentos de lazer, incentivar a convivência e fortalecer os vínculos entre os participantes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A saída do grupo aconteceu pela manhã, em frente ao Paço Municipal, com a presença do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, que acompanhou o embarque e desejou um bom passeio aos participantes.

Mineirinho com Fundo Social

“Esses passeios são importantes não só para o lazer, mas também para fortalecer os laços entre as pessoas e valorizar quem tanto contribuiu com a história da nossa cidade. Desejo a todos um ótimo passeio, com muita alegria e boas memórias”, disse.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Rose Miranda, o passeio já acontece há quatro anos e faz parte de uma série de ações voltadas à inclusão social e à valorização da Melhor Idade. “É um momento importante para os participantes, que têm a chance de sair da rotina e conviver com outras pessoas em um ambiente diferente”, afirmou.

A Expoflora é considerada a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina e atrai visitantes de diversas regiões do país. Além da mostra, os visitantes têm acesso a apresentações culturais, opções de gastronomia e produtos típicos de Holambra, cidade conhecida por sua influência holandesa e por concentrar grande parte da produção nacional de flores.

Leia Mais notícias da cidade e região