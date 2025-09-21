O Corinthians foi ao Recife e foi derrotado pelo Sport. O Timão perdeu para o lanterna que chegou a apenas a sua segunda vitória no campeonato. Com a pior campanha da história dos pontos corridos, o time pernambucano tem apenas 14 pontos.

O gol do jogo foi anotado por Matheusinho no começo do segundo tempo da partida. Os paulistas não tiveram força para chegar ao empate.

Corinthians agora encara Flamengo

O Corinthians estacionou nos 29 pontos na 10ª colocação no torneio. Na próxima rodada o alvinegro paulista em cara o líder Flamengo em São Paulo. O Timão pode ajudar o arquirrival Palmeiras se tirar pontos dos cariocas.

O time precisa vencer pra se afastar da zona da degola.

