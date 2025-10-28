Fundo Social amplifica mensagem do Outubro Rosa na Coden Ambiental

Ação reforça importância do cuidado com a saúde feminina em todos os espaços da administração

A programação do Outubro Rosa em Nova Odessa seguiu com força total nesta terça-feira (21/10), desta vez na Coden Ambiental, onde o Fundo Social de Solidariedade promoveu, em parceria com a Secretaria de Saúde, mais uma palestra de conscientização voltada à saúde da mulher.

Diante de um público atento e participativo, a presidente do Fundo Social, Rose Miranda, reforçou o papel transformador do Fundo Social na construção de uma cidade mais consciente e cuidadora. “Levar a mensagem do Outubro Rosa para cada espaço público, é uma missão que abraçamos com determinação. É uma honra ver o engajamento de todos e sentir que, a cada palestra, fortalecemos essa rede de proteção às mulheres de Nova Odessa”, declarou.

A enfermeira Raquel Santos, coordenadora do Pronto Atendimento do Jardim Alvorada, conduziu a palestra com foco nas práticas modernas de prevenção, destacando a importância dos exames clínicos regulares e acompanhamento médico especializado. “A conscientização é o primeiro passo para a prevenção. Precisamos empoderar as mulheres com informação clara e acesso aos serviços de saúde, assegurando que o diagnóstico precoce seja uma realidade para todas”, explicou.

O encerramento das atividades será no próximo sábado (25/10), com a Caminhada da Conscientização Outubro Rosa, saindo às 8h do Paço Municipal. A expectativa é de um grande encerramento para a série de ações promovidas ao longo do mês, com participação maciça da população.

A troca de uma lata de leite em pó (380g ou 400g) ou um pacote de fraldas descartáveis (infantil ou adulto) por vale-camiseta da Caminhada Outubro Rosa 2025 segue até quinta-feira (23/10). As doações devem ser entregues até as 16h, na sede do Fundo Social, na rua Heitor Penteado, nº 199, Centro. No sábado (25/10), dia da caminhada, os participantes poderão retirar a camiseta mediante apresentação do vale-camiseta no Paço Municipal, entre 7h e 8h da manhã, antes da largada.

