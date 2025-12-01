Fundo Social de Solidariedade recebe doação de 2 mil litros de leite da torcida Mancha Alvi Verde

Leia + Sobre todos os Esportes

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de 2 mil litros de leite da torcida organizada de futebol Mancha Alvi Verde, subsede de Americana, nesta segunda-feira (1). Os itens foram arrecadados durante evento da final da Copa Libertadores, realizado no sábado (29), no Teatro de Arena Elis Regina. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, agradeceu a iniciativa. “Agradecemos a todos que contribuíram com as doações, em um gesto de solidariedade em prol das famílias que mais precisam. Parabenizamos os organizadores da Mancha Alvi Verde pela iniciativa e colaboração”, disse.

O evento contou com apoio das secretarias de Cultura e Turismo e de Esportes da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP