Um homem foi preso em flagrante na madrugada da última quarta-feira (29) após ser flagrado roubando fios de energia elétrica em postes da CPFL, na esquina das ruas Itororó e Quintino Bocaiuva, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana.

A ação criminosa causou o corte de energia em alguns imóveis. Até o momento, quinta-feira (30), 14h00, o fornecimento ainda não foi restabelecido. Equipes da CPFL estão no local realizando os reparos necessários, e a expectativa é que a situação seja normalizada em breve.

Casos de furto de cabos e fios têm se tornado cada vez mais frequentes, prejudicando moradores e comprometendo a segurança elétrica de diversas áreas da cidade.

Os moradores da região alegam que o furto de fios é recorrente e causa muito transtorno.

Caso esteja ocorrendo um roubo de fios neste exato momento, é fundamental ligar imediatamente para a polícia (190) ou para a Guarda Municipal (153).

Para relatar uma ocorrência que já aconteceu ou comunicar a falta de energia devido ao furto de cabos, os canais de contato com a CPFL Paulista são:

Telefone: 0800 010 10 10.

Site ou Aplicativo: Você pode registrar a ocorrência através dos canais digitais da CPFL para um atendimento mais rápido.

👉 O furto de cabos tem se tornado uma rotina preocupante em Americana,

afetando diretamente a qualidade dos serviços, gerando prejuízos à população e evidenciando a necessidade de ações mais firmes de segurança e fiscalização.

