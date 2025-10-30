Tarcísio vem a Santa Bárbara inaugurar moradias no Romano nesta 6ª

Leia + sobre política regional

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, realizam nesta sexta-feira, dia 31, a partir das 14h30, a inauguração das novas moradias do Residencial Jaçanã, no Conjunto Roberto Romano.

O evento marca a entrega da segunda etapa do empreendimento habitacional, que totaliza 372 apartamentos de interesse social, resultado da parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), e o Município.

A nova etapa contempla 186 apartamentos construídos na Avenida Sebastião de Paula Coelho, na mesma área onde, em maio deste ano, o prefeito Rafael Piovezan e o governador Tarcísio de Freitas entregaram as primeiras 186 unidades, em um investimento total de aproximadamente R$ 70 milhões.

Recentemente, no dia 22 de outubro, foi realizado no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso” o sorteio de endereços das famílias habilitadas, definindo a localização de cada morador nos blocos do conjunto habitacional.

Cada apartamento possui 47,87 m² de área útil, com sala de estar e jantar, cozinha, dois dormitórios, banheiro, área de serviço e varanda. Os prédios têm oito andares e elevadores, além de infraestrutura completa de lazer e convivência, com quadra esportiva, playground, pista de caminhada, ciclovia e portaria.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP