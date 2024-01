Futebol americano cresce no Brasil e impulsiona varejo

O Brasil deixou de ser apenas o país do futebol. Além de outros esportes como basquete e vôlei,

outra modalidade tomou conta do país nas últimas décadas: o futebol americano. De acordo com dados da própria NFL, no último Super Bowl, realizado em fevereiro de 2023, a audiência global entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles foi de 56 milhões de pessoas – um aumento de 7% em relação a 2022. Somente no Brasil, 2,5 milhões de pessoas assistiram à decisão, incluindo uma audiência média de mais de 500 mil fãs. Os números representam um aumento de 19% em relação ao ano anterior e a maior audiência do Super Bowl no país em pelo menos uma década.

A liga programa a realização de um jogo da temporada regular da NFL no Brasil em 2024, já que o país é considerado um dos principais mercados de captação de novos negócios e receitas. O evento, que acontecerá em São Paulo, deve movimentar cerca de US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 291 milhões) segundo a estimativa da SPTuris.

A modalidade impulsiona também as vendas no varejo. Segundo dados da Circana – empresa global de data tech para análise do comportamento de consumo – há registro de aumento nas vendas de algumas categorias de brinquedos, considerando a soma dos doze países medidos no mundo. A categoria de figuras de ação colecionáveis, por exemplo, apresentou bons resultados, impulsionados pelo crescimento da licença da NFL. No total, entre os meses de janeiro a novembro de 2023, foram vendidos mais de 3 milhões de dólares em bonecos colecionáveis da licença da NFL e registrado um aumento de 77% nas vendas, quando comparados com o mesmo período de 2022.

Não é só o mercado de brinquedos que colhe bons resultados. De acordo com a Segmenta – empresa que atua em parceria com a Circana – o futebol americano também apresenta resultados positivos na moda esportiva. Até novembro de 2023 – puxado especialmente por vestuário, que corresponde a 93% das vendas da modalidade – o esporte foi o terceiro maior crescimento no Brasil, com um avanço de 25% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento foi gerado, em especial por uniformes da Nike, fornecedora oficial da NFL.

