YouTube transmite gratuitamente estaduais de futebol

Youtube no ataque- Com o início da temporada dos campeonatos regionais (estaduais)

de futebol no Brasil, os torcedores terão a chance de assistir gratuitamente no YouTube centenas de partidas dos torneios. A partir do dia 17 de janeiro, serão transmitidos 50 jogos do Paulistão na CazéTV, que também veiculará as partidas do Cariocão em que o Vasco for o mandante. Já o canal GOAT transmitirá todos os demais jogos da disputa carioca e 19 jogos do campeonato Cearense e 19 do Pernambucano.

Campeonato Paulista

Após o sucesso na transmissão da Copa do Mundo Masculina e Feminina, a CazéTV começa a transmitir os jogos da temporada 2024 neste sábado, 20, com a partida entre Botafogo e Santos, às 18h. Ainda no mesmo dia, Ponte Preta enfrenta o Mirassol com transmissão a partir das 20h15. Ao todo serão 50 partidas ao vivo no YouTube pela CazéTV, sendo 45 da primeira fase, 2 quartas, 1 semi e 2 finais.

Confira a programação das partidas da primeira e da segunda rodada na plataforma:

Além dos jogos do Paulistão Masculino e Feminino, a CazéTV transmite o mata-mata da Copinha, sucesso de audiência no YouTube, e partidas dos campeonatos de base.

Cariocão

Já no Rio de Janeiro, todos os jogos do campeonato Carioca 2024 estarão ao vivo no YouTube. Para assistir à competição, basta acompanhar as transmissões no Canal GOAT, com exceção dos jogos que terão o Vasco como mandante. Nesse caso – quando o Vasco for o mandante -, os jogos estarão disponíveis ao vivo na CazéTV. Serão 78 jogos ao vivo para os cariocas e amantes de futebol espalhados pelo país acompanharem a competição pelo celular, tablet, computador ou Smart TV. Confira a programação das próximas partidas na plataforma:

CazéTV

GOAT

Campeonato Cearense e Pernambucano

No nordeste, a GOAT também vai transmitir ao vivo o campeonato cearense e o pernambucano, com 19 jogos cada. No dia 20/01, às 16h30 acontece a partida entre Fortaleza e Horizonte pela competição cearense. Já em Pernambuco, o duelo é entre Afogados e Náutico no próximo dia 18/01, às 19h. Confira a programação das próximas partidas na plataforma:

Campeonato Cearense

Campeonato Pernambucano

*A tabela pode sofrer alterações de dias e horários