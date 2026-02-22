O esquenta para a Copa do Mundo já começou, e o SBT já está trazendo uma grande programação esportiva em 2026. Para contar as novidades, Galvão Bueno, maior narrador da história da TV brasileira dos últimos tempos, é o convidado do “Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel” deste domingo, 22 de fevereiro.

O comunicador revela detalhes sobre seu novo programa, que estreia no dia 2 de março, “Galvão FC”, e relembra momentos marcantes da carreira e da vida pessoal. Ao lado da esposa, Desirée Soares, o casal participa do “Jogo das 3 Pistas”.

E ainda no dominical, grandes misses colocam o talento à prova no “Qual é a Música”; o “Show de Calouros” traz apresentações de dança, canto e mágica; a atriz e DJ Gisele Frade encara os desafios do “Nada Além de 1 Minuto – Celebridades”; e as “Câmeras Escondidas”, com Ivo Holanda e Xaropinho, trazem a diversão do público.

JOGO DAS 3 PISTAS

Galvão Bueno e Desirée Soares no “Jogo das 3 Pistas”

Galvão estreou como narrador na TV Gazeta, passando também pela Record e pela Band antes da TV Globo, onde consagrou-se atuando por mais de 40 anos. Narrou todas as Copas do Mundo desde 1982, incluindo os títulos do Brasil em 1994 e 2002. Cobriu 11 Jogos Olímpicos, fazendo a locução de momentos históricos do esporte brasileiro.

Na Fórmula 1, narrou diversas temporadas, sendo a voz de momentos icônicos, como as conquistas de Ayrton Senna e Nelson Piquet. Em 2025, retornou à Band no comando do “Galvão e Amigos”.

No SBT, ganhou o “Troféu Imprensa” de Melhor Locutor Esportivo (1996, 2003 e 2006) e o “Troféu Internet” de Melhor Locutor Esportivo (2004, 2005, 2006 e 2010). Atualmente, é narrador do SBT, onde será a voz da Copa do Mundo, e do Brasileirão no Amazon Prime Video. Em breve, estreia na tela do SBT com o programa “Galvão FC”.

Galvão tem quatro filhos e é casado com Desirée Soares desde 2000. Ela é empresária, ex-modelo e apresentadora. Os dois se conheceram em Londrina (PR), onde ela apresentava um jornal local. Também é cofundadora de uma marca de cosméticos.

Em suas redes sociais, a empresária produz conteúdo sobre lifestyle e skincare, além de mostrar um pouco de sua rotina com o marido.

O casal compartilha momentos da vida e revelam novidades no programa. Ainda durante o “Jogo das 3 Pistas”, Galvão assina um contrato simbólico ao lado da imagem da famosa estrela com seu nome.

