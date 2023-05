Equipe da Guarda Municipal de Americana (Gama) foi informada via controle de que dois indivíduos teriam realizado furto a fiação do poste de um estabelecimento comercial na Rua Riachuelo. A ação dos bandidos foi gravada por câmeras de seguranças e as imagens foram disponibilizadas para os agentes.

De posse das características dos indivíduos, durante o patrulhamento os guardas avistaram os dois sentados próximo a passarela na Rua dos Antúrios x Rua das Palmas. Foi realizada a abordagem e localizadas ferramentas e fios produto do furto. O material estava dentro de uma mochila.

Indagados, uma das partes confessou o furto onde foram conduzidos até o CPJ. A autoridade policial tomou conhecimento dos fatos e deliberou pela prisão em flagrante de ambas as partes sendo que um deles possuía, ainda, um mandado de prisão em aberto.