Rotas Tchecas: Karlovy Vary e Usti nad Labem

Loket (14km) Após o almoço, siga para Loket, bem perto de Karlovy Vary. Esta cidade está localizada em uma colina rochosa que possui um belo castelo medieval e é cercada pelo rio Ohře em três lados. O centro da cidade é uma reserva urbana. Lá você encontrará uma bela praça que possui uma coluna barroca da Santíssima Trindade e uma série de casas burguesas históricas. Reza a lenda que este é o local onde o idoso Johann Wolfgang Goethe pediu em casamento a jovem Ulrika von Lewetzov, no terraço do hotel Bílý kůň. Durante o passeio, você definitivamente deve experimentar a cerveja local produzida em uma pequena cervejaria localizada na praça e chamada Svatý Florián. Você pode percorrer a praça principal e descobrir a arquitetura da reserva urbana. No final, o melhor: visite o famoso castelo da cidade. Os impressionantes interiores e pátios do Castelo de Loket, localizado na região da Boêmia Ocidental, combinam o charme do velho mundo com a beleza do período medieval corajoso. As pinturas murais medievais oferecem um vislumbre de jardins com árvores frutíferas, flores e pássaros que podem ser encontrados além das paredes. Da mesma forma, você também pode ver as coleções de armas, louças de porcelana e de estanho. Os quartos são decorados com móveis históricos pintados e, além disso, você pode visitar desde uma antiga farmácia até um verdadeiro meteorito. Aparentemente, caiu no pátio em agosto de 1422 e o famoso poeta alemão Johann Wolfgang Goethe se interessou por ele. A prisão do castelo, juntamente com a sala de tortura, são dois espaços bastante notórios. Várias das celas frias e húmidas do castelo conservam-se nas suas condições originais do período em que serviu de prisão municipal, entre 1822 e 1948.