A Guarda Municipal de Americana resgatou, na noite deste sábado, dois bodes soltos na Rua Fortunato Faraone, em Americana. O animais estavam no cruzamento com a Rua São Salvador.

Após recolhidos, os animais foram encaminhados para uma chácara. A Gama agora trabalha para localizar o proprietário para a devolução.

Informações podem ser passadas diretamente para a guarda no 153 ou através do WhatsApp 34618631.

