Silvio Dourado pede informações sobre fornecimento de água nos bairros Vila Biasi e Nova Americana

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre a continuidade e qualidade do fornecimento de água nos bairros Vila Biasi e Nova Americana.

No documento, o parlamentar relata que conversou com moradores que apresentaram queixas sobre o fornecimento de água na região. “Durante a conversa eles relataram que sofrem com falta de água e a baixa pressão de três a quatro dias por semana. Além disso, quando há fornecimento, ele ocorre com baixa pressão. Tais situações impedem que o serviço flua de maneira adequada, além de revelar problemas de continuidade, adequação e qualidade”, aponta Dourado.

O autor pergunta quantas ocorrências de falta d’água foram registradas nos bairros Vila Biasi e Nova Americana nos últimos três meses; qual a pressão da água fornecida nesse período; e quais as medidas necessárias para normalizar o fornecimento, a continuidade do serviço e a pressão da água. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária da terça-feira (19), e será encaminhado à prefeitura para resposta.

