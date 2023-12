Consumo dentro do lar: carrinhos estão mais cheios e diversificados

A estabilização da economia tem impactado os hábitos de consumo dos brasileiros dentro de casa. O levantamento Consumer Insights 2023, produzido pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria, mostra que os carrinhos de compras para o lar estão cada vez mais cheios e diversificados.

Com maior poder de desembolso, a compra do mês vai além dos alimentos tradicionais. Razões como Sabor e Praticidade são destaques para a escolha do consumidor. A pesquisa também mostra que, no último ano, os lares adicionaram mais itens e “premiunizaram” categorias, assumindo aumento de gasto duas vezes maior que o repasse de preço.

As cestas de alimentos que mais crescem, como mercearia salgada, estão tendo tanta relevância quanto os básicos na compra do mês. Outro destaque é o maior consumo de bebidas, que reflete no aumento da frequência de compra e na democratização dos segmentos premium.

Os refrigerantes premium, por exemplo, cresceram 111% entre o público das classes D e E, 57% entre pessoas da classe C e 15% entre a população A e B. As cervejas premium também ganharam mais popularidade entre as classes A e B (+71%), C (+44%) e D e E (+13%).

Cuidados pessoais e para o lar

24,5% do share of pocket do shopper brasileiro é dedicado a itens de cuidados pessoais ou para o lar. O Consumer Insights 2023 identificou que, no geral, o consumidor prioriza a aquisição de produtos essenciais e básicos para a limpeza da casa enquanto se dispõe a gastar mais com categorias ligadas ao cuidado da família.

Para acessar itens de maior valor agregado, pessoas de todas as classes optam por produtos Economy, que registram crescimento em todos os segmentos. 34% dos consumidores das classes A e B, por exemplo, compram todos os grupos de Home Care e mesclam dois ou mais itens da categoria Especialistas (como desengordurante, limpa vidros e limpador de banheiro).

Quando o assunto é Personal Care, o brasileiro intensifica os itens de Cuidado Básico. O consumo de higiene pessoal e beleza cresceu 19,2% em valor dentro dos lares, sendo que 77,1% das unidades são voltadas a Cuidados Básicos e 22,9% a Beleza. As compras de produtos de Cuidado Básico são relacionadas, principalmente, à busca por bem-estar. Já as aquisições de itens de Beleza têm foco em autoestima.

