Na rodada de sorteio deste fim de semana do título de capitalização Vida Cap Limeira, mais uma moradora de Americana levou o prêmio máximo.

Uma aposta registrada na Padaria Terramérica foi a contemplada. A sortuda vai receber as chaves de uma caminhonete modelo Hillux 2024 e mais um valor em dinheiro ou poderá trocar o prêmio pela transferência em espécie, no valor de R$ 335 mil.

No próximo domingo o Vida Cap sorteará R$ 1 milhão no quarto giro.

