Gama recupera dois veículos e um vai preso por receptação

Dois veículos foram recuperados pela Guarda Municipal de Americana na noite desta terça-feira e madrugada desta quarta-feira (03), em Americana. Um homem foi preso por receptação.

Por volta das 23h30, equipe estava em patrulhamento pela Rua Carlos Gomes, quando se deparou com um veículo modelo Ka transitando pela contra mão de direção com os faróis apagados. Feito pesquisa do emplacamento, foi constatado queixa de furto na cidade de Santa Bárbara d’Oeste. Abordados, os ocupante alegaram ter pego o veículo com uma terceira pessoa, próximo ao viaduto Amadeu Elias.

Conduzido ao plantão policial, um dos indivíduos que conduzia o veículo foi autuado em flagrante por receptação e outro liberado. O veículo foi restituído à vítima.

Já na madrugada desta quarta, na Rua Tamandaré, outra equipe fazia o patrulhamento quando se deparou com um veículo modelo Mobi estacionado em um local suspeito. Feito a pesquisa de emplacamento, constatou-se ser produto de furto na data anterior. O fato foi apresentado no plantão de polícia e o veículo devolvido ao seu proprietário.

